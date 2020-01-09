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Русский форвард системы «Нью-Джерси» повторил свой шедевр! Он снова забил в стиле Форсберга

06:50
Михаил Мальцев.
Михаил Мальцев.
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«Бингхэмптон», который является фарм-клубом «Нью-Джерси» в выездном матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов обыграл «Рочестер» — 4:3. Единственный буллит реализовал российский нападающий гостей Михаил Мальцев, эффектно обыгравший вратаря. В 23 встречах он набрал 6 (3+3) очков.

Подобным образом он отличился в предсезонном матче НХЛ между «Нью-Джерси» и «Рейнджерс».

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