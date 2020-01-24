Русский форвард — лучший снайпер лиги Квебека. Уже 35 голов за сезон!
03:35
Российский нападающий «Кейп Бретон Скриминг Иглз» Егор Соколов оформил покер в матче регулярного чемпионата QMJHL против «Блейнвиль-Буазбрианд Армада». Теперь на его счету 35 голов в этом сезоне. Он является лучшим снайпером главной юниорской хоккейной лиги Квебека.
?GOOOOOOAL?— Cape Breton Eagles (@CBEHockey) January 24, 2020
4 FOR SOKOLOV!
6-3 ?#GoEaglesGo? #WeAreHockeyIsland pic.twitter.com/06hYp3wDog
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