Российский нападающий «Кейп Бретон Скриминг Иглз» Егор Соколов оформил покер в матче регулярного чемпионата QMJHL против «Блейнвиль-Буазбрианд Армада». Теперь на его счету 35 голов в этом сезоне. Он является лучшим снайпером главной юниорской хоккейной лиги Квебека.