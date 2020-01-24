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Русский форвард — лучший снайпер лиги Квебека. Уже 35 голов за сезон!

03:35
Егор Соколов. Фото Twitter
Егор Соколов. Фото Twitter
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Российский нападающий «Кейп Бретон Скриминг Иглз» Егор Соколов оформил покер в матче регулярного чемпионата QMJHL против «Блейнвиль-Буазбрианд Армада». Теперь на его счету 35 голов в этом сезоне. Он является лучшим снайпером главной юниорской хоккейной лиги Квебека.

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