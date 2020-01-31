Нападающий «Флориды» Александр Барков рассказал о своем партнере по «Пантерз» Евгении Дадонове и прокомментировал, что его самого назвали самым недооцененным хоккеистом НХЛ.

— У Евгения Дадонова по окончании нынешнего сезона заканчивается контракт с «Флоридой». Хотели бы вы, чтобы он остался в команде, и что скажете о нем, как о партнере по команде по звену?

— Конечно, хотел бы! Мы с ним играем рука об руку, все получается... Ну, не все получается (улыбается — прим. «СЭ»), но мы стараемся, разговариваем друг с другом много, знаем, где друг друга найти на льду, в пас играем. Женя очень полезный хоккеист для нашей команды и для нашего звена. Как парень, он очень классный, и мне очень повезло, что несколько лет назад, когда он подписывал контракт с клубом из НХЛ, выбрал именно «Флориду». Очень надеюсь, что он останется в команде.

— Второй год подряд в опросе «The Athletic» на самого недооцененного игрока НХЛ вы снова заняли первую строку. Сразу за вами ваш партнер по команде и звену Джонатан Юбердо...

— Что же сказать по этому поводу?! Я очень рад, что игроки это видят, наблюдают за тем, что я делаю на льду, как стараюсь. Самое главное же для меня — это помогать команде выигрывать, не важно, гол ли получается забить или эффективно в защите сыграть. Что касается Юбердо, на мой взгляд, он проводит просто сумасшедший сезон, лидирует в команде по набранным очкам, на шестой строчке в лиге по набранным баллам, да и вообще он просто классный игрок, с ним очень легко на льду. Я очень рад, что он попал в основу команды на Матч звезд, он действительно заслужил там сыграть.

— Еще один вопрос «The Athletic» был на тему того, с кем из энхаэловцев сам игрок хотел бы попить пива. На первом месте оказался Александр Овечкин, а кого выбрали вы?

— Даже и не помню. Я пива не пью, но посидел бы, посудачил с... забыл, кого я написал. Одно скажу, у нас в команде есть Кит Яндл, он очень смешной товарищ, я бы с ним не отказался неделю просидеть за одним столом. (Виктория Булахова)