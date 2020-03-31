Бывший российский нападающий «Ванкувера», ЦСКА, сборной России и СССР, а ныне член наблюдательного совета московских армейцев Павел Буре празднует сегодня 49-летие.

Буре является воспитанником ЦСКА и в составе армейцев становился чемпионом СССР и обладателем Кубка Европы. В НХЛ провел 12 сезонов в составе «Ванкувера», «Флориды» и «Нью-Йорка Рейнджерс»?, получив прозвище «Русская ракета» за свою скорость.

Победитель молодежного чемпионата мира-1989 и чемпион мира-1990 в составе сборной СССР. В составе сборной России серебряный призер Олимпиады-1998 в Нагано и бронзовый — Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.

В январе 2017 года Буре был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.