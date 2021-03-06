Руководитель одного из клубов НХЛ заявил, что Айкел перейдет в «Рейнджерс»

Руководитель клуба НХЛ на условиях анонимности заявил, что нападающий «Баффало» Джек Айкел перейдет в «Рейнджерс».

«Думаю, в конце концов Джек окажется в «Рейнджерс». Правда, не знаю, когда это произойдет», — цитирует специалиста The Athletic.

Айкел был выбран «Баффало» под 2-м номером драфта НХЛ-2015. 24-летний американец выступает за «Сэйбрз» с 2015 года. В сезоне-2020/21 он набрал 16 (2+14) очков в 19 матчах за команду при показателе полезности «-9».