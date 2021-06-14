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Рубцов и Сандин подписали контракты с «Филадельфией» на год

22:50
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«Филадельфия» объявила на официальном сайте о подписании контрактов с нападающими Линусом Сандином и Германом Рубцовым. С обоими игроками заключены соглашения на один год с зарплатой в 750 тысяч долларов.

22-летний Рубцов провел прошлый сезон в КХЛ в составе «Сочи». В 46 матчах он набрал 11 (3+8) очков.

Рубцов был выбран на драфте-2016 под общим 22-м номером.

25-летний Сандин в прошлом сезоне выступал за фарм «летчиков» в АХЛ. На его счету 26 матчей и 10 (6+4) набранных очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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