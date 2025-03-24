Руа отметил уверенность Самсонова в последних матчах «Вегаса» в НХЛ

Нападающий «Вегаса» Николя Руа оценил игру вратаря команды Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:2).

28-летний россиянин отразил 35 бросков из 37 в этой игре и был признан первой звездой матча, а также третьей звездой игрового дня в лиге.

«Сэмми был действительно хорош. Сегодня он точно стал лучшим игроком матча. В последнее время он играет уверенно, и это приятно видеть. Отличная игра в его исполнении», — цитирует Руа пресс-служба НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Самсонов провел 28 игр за «Вегас», в среднем отражая 89,2 процента бросков. На его счету два сухих матча.