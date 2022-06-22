Ротенберг — о завоевании Шестеркиным «Везины»: «Это только начало!»

Главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в номинации на «Везина Трофи» — лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«Хочу поздравить Игоря с этим достижением! Для российского хоккея очень важно, что наши игроки, в которых мы многое вложили, добиваются таких успехов. С Игорем много лет работали вместе, максимально развивали его лучшие качества, выиграли Кубок Гагарина, Олимпиаду. Была постоянная конкуренция, а это и есть двигатель прогресса. Совместная работа, в том числе, и привела к тому, что он сейчас один из лучших вратарей мира. Думаю, это достижение даст Игорю мотивацию достичь еще больших успехов. Уверен, он понимает, что это только начало и все еще впереди. Мы это сегодня обсуждали с Игорем утром — все только начинается. Он очень трудолюбивый человек, сам уделял внимание многим деталям. Игорь достиг всего потом и кровью, я лично видел, как он тренируется и работает над собой. Он никогда не расстраивался несмотря ни на какие сложные ситуации. Можно вспомнить много сложных матчей, которые у него были в России и за сборную. Все, что мы сделали, в итоге дает тот результат, который сейчас есть. Но еще раз подчеркну, что это только начало. У него есть возможность стать лучшим вратарем и приносить пользу сборной России в будущем», — сказал Ротенберг «СЭ».

В регулярном сезоне-2021/22 26-летний россиянин сыграл 53 матча, в том числе 6 из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам.