Ротенберг предсказал, что Овечкин забьет 1000-ю шайбу в ворота «Колорадо»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» предсказал, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросит свою 1000-ю шайбу в ворота «Колорадо».

«Ждем, когда Александр забросит 1000-ю шайбу. Он сделает это в следующей игре. Новый рекорд Гретцки? Каждый рекорд важен. Ждем этого и желаем удачи», — сказал Ротенберг «СЭ» после матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» (1:3).

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. На его счету 923 заброшенные шайбы в 1562 играх.

С учетом плей-офф НХЛ (77 шайб в 161 матче) у российского форварда теперь 1000 голов в североамериканской лиге. По этому показателю он является вторым. Больше только у Уэйна Гретцки — 1016.

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