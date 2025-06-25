Ротенберг поздравил Могильного с включением в Зал славы хоккея

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на включение россиянина Александра Могильного в Зал славы хоккея.

«От всей души поздравляю Александра Могильного. Это кумир детства вместе с Павлом Буре и Сергеем Федоровым», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

В разные годы своей игровой карьеры Могильный выступал за ЦСКА, «Баффало», «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси», вместе с которым в 2000 году стал обладателем Кубка Стэнли. В НХЛ на его счету 990 матчей и 1032 очка.

56-летний россиянин является олимпийским чемпионом 1988 года и чемпионом мира-1989.