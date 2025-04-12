Овечкину подарили живого козла

На «Кэпитал Уан-арене» в эти минуты проходит специальная церемония в честь российского форварда Александра Овечкина и его снайперского рекорда.

«Теперь мы дарим тебе козла», — сказал Никлас Бэкстрем, вручавший подарок.

На английском языке «козел» — это «goat», а также G. O. A. T. — это Greatest of all time (величайший игрок всех времен — прим. «СЭ»).

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в карьере. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

