Российского нападающего «Рейнджерс» Панарина признали первой звездой матча с «Миннесотой»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Рейндджерс» (3:7).

Первой звездой встречи признан российский нападающий победителей Артемий Панарин. На счету 30-летнего россиянина один гол и три голевые передачи.

Второй звездой стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, который набрал 2 (1+1) очка. Замкнул тройку Мэтт Болди, забросивший две шайбы за «Уайлд».