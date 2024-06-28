Российский защитник Задоров покинет «Ванкувер»

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин заявил, что российский защитник Никита Задоров принял решение уйти из «Ванкувера».

«Я не могу переплачивать одному хоккеисту. Никита Задоров очень помог нам в плей-офф, он проявил настоящий характер, и мы сделали все, что было в наших силах, но он решил попробовать себя в другом месте», — цитирует Альвина журналист Стивен Ивен в своих соцсетях.

Задоров перешел в «Ванкувер» из «Калгари» в ноябре 2023 года. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 он провел за «Кэнакс» 54 матча, в которых набрал 14 (5+9) очков. В плей-офф на его счету 4 гола и 4 результативные передачи в 13 играх.

Контракт 29-летнего россиянина с нынешней командой истекает в июне. В НХЛ он также играл за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго».

«Ванкувер» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли-2024 во втором раунде, проиграв в серии «Эдмонтону» со счетом 3-4.