Российский защитник «Вашингтона» получил травму лица в матче плей-офф НХЛ

Защитнику «Вашингтона» Александру Алексееву предстоит визит к стоматологу после инцидента в первом матче серии плей-офф против «Монреаль Канадиенс». Главный тренер команды Спенсер Карбери подтвердил, что хоккеист лишился нескольких зубов из-за удара клюшкой.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» (3:2) в овертайме. Алексеев провел на льду 14 минут и закончил игру с положительным показателем полезности (+1). Однако в третьем периоде игрок «Монреаля» Джейк Эванс нанес ему удар клюшкой в лицо, после чего россиянин был вынужден покинуть площадку.

«Ему понадобится серьезная стоматологическая помощь. Но сегодня он сыграл очень достойно. Он только недавно закрепился в составе, провел три матча в конце сезона, и эта игра, на мой взгляд, стала одной из его лучших. Мы в ней нуждались, и он оправдал ожидания — уверенно действовал в обороне, грамотно выбирал позиции и хорошо разыгрывал шайбу. Именно такая надежная игра нам и была нужна. Думаю, Алексей сегодня ее продемонстрировал», — сказал Карбери клубной пресс-службе.

25-летний Алексеев был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ-2018 (под 31-м номером). В этом сезоне он сыграл 8 матчей в регулярном чемпионате, но не набрал очков по системе «гол+пас».