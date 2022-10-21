Российский защитник «Вашингтона» Орлов набрал первое очко в сезоне

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов набрал первое очко в сезоне-2022/23 в НХЛ.

31-летний россиянин отметился голевой передачей в матче против «Оттавы». Он ассистировал Энтони Манте на 11-й минуте встречи.