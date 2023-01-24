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Сегодня, 12:27

Орлов — о травме: «Думал, будет один-два дня, а в итоге 16 игр пропустил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал о травме, из-за которой в нынешнем сезоне был вынужден пропустить месяц.

«В этом году очень тяжелое расписание. Мне кажется, мы в этом году уже больше всех игр сыграли, ну точно в топ-3 лиги по этому показателю. Непросто. Но я еще и пропустил месяц, хотя травма была не очень серьезной. Где-то что-то забилось, и был мышечный спазм. С травмой вообще получилось странно: думал, будет один-два дня, а в итоге 16 игр пропустил. К счастью, это прошло, и сейчас ничто не беспокоит. Обидно пропустить месяц. В тот момент не понимал, что происходит с моим телом», — приводит слова Орлова Sport24.

Орлов получил травму нижней части тела в матче против «Аризоны» (2:3) в начале ноября 2022 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 16 (3+13) очков в 33 матчах.

Источник: Sport24
Дмитрий Орлов
ХК Вашингтон Кэпиталз
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