Мухамадуллин — о победном голе в ворота «Эдмонтона»: «Я просто бросил в створ и забил»

Российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин прокомментировал свой победный гол в ворота «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4).

24-летний россиянин получил передачу на синей линии, а затем кистевым броском отправил шайбу в верхний угол ворот.

«Вошел в зону, и Вильям Эклунд отдал мне. Я просто бросил в створ и забил», — цитирует Мухамадуллина пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2025/26 Мухамадуллин в 27 матчах набрал 8 (4+4) очков.

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