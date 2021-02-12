Российский защитник «Сан-Хосе» Кныжов набирает очки во втором матче подряд

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов 12 февраля отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:6).

22-летний хоккеист поучаствовал в первой шайбе «Шаркс» в ворота «Кингз». Для Кныжова этот матч стал вторым подряд с результативным действием. 10 февраля в игре против «Лос-Анджелеса» (4:3 Б) россиянин также записал на свой счет голевую передачу. Это очко стало для него первым в НХЛ.

В сезоне-2020/21 на счету Кныжова 2 (0+2) очка в 12 матчах за «Сан-Хосе». В матче против «Кингз» в составе «Шаркс» дебютировал еще один российский хоккеист, вратарь Алексей Мельничук.