Российский защитник Романов подрался за три секунды до конца матча с «Сан-Хосе»
08:26
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов подрался с нападающим Джоной Гаджовичем в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (4:0). Инцидент произошел за три секунды до конца матча.
Отметим, что в этом матче Романов забросил первую шайбу в сезоне. Россиянин провел на льду 20 минут и 33 секунды, сделал четыре силовых приема, заблокировал три броска и завершил игру с показателем полезности «+2».
1er victoire chez les @SJSharksFR depuis le 23 novembre 1999— Jeudepuissance (@jeudepuissance) October 29, 2021
Match incroyable de Jake Allen, les sharks aurait pu jouer des heures, ils auraient pas marqu?.
Et Romanov a fini son match en jetant les gants contre Gadjovic#GoHabsGo pic.twitter.com/QGH4sGMS8B
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