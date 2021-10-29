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Российский защитник Романов подрался за три секунды до конца матча с «Сан-Хосе»

08:26
Александр Романов. Фото USA Today Sports
Александр Романов. Фото USA Today Sports
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Российский защитник «Монреаля» Александр Романов подрался с нападающим Джоной Гаджовичем в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (4:0). Инцидент произошел за три секунды до конца матча.

Отметим, что в этом матче Романов забросил первую шайбу в сезоне. Россиянин провел на льду 20 минут и 33 секунды, сделал четыре силовых приема, заблокировал три броска и завершил игру с показателем полезности «+2».

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Отдел хоккея «СЭ» все материалы автора
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