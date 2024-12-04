Задоров забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Бостон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

На 10-й минуте игры голом отметился российский защитник Никита Задоров. Для 29-летнего россиянина это 2-я заброшенная шайба в этом сезоне.