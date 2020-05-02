Российский защитник НХЛ сломал ногу и руку в одном матче, но даже не заметил этого

Защитник «Оттавы» и сборной России Никита Зайцев рассказал о двойном переломе в одной игре.

— В этом сезоне у «Торонто» защитники вылетали так часто, что, пожалуй, вы свои 25-27 минут времени бы получали и там.

— Так и у меня травмы были, вряд ли бы я их избежал в той команде. Обидно, что получил на ровном месте, да еще и достаточно неприятную.

— Это когда был перелом?

— Два перелома в одном матче. Мы играли с «Коламбусом», была концовка второго периода и Владислав Гавриков точно бросил мне в ногу.

— Вы не ушли со льда?

— Во время матча ты совершенно не чувствуешь, что произошло что-то серьезное. Да, был перерыв, но за это время просто не успеваешь остывать. Так вот выходим на третий период и в конце игры мне попадает шайбой в руку. А я помню, что выезд еще такой был, день отца, мы летели во Флориду, много народа, у всех праздничное настроение и я ковыляю в самолет.

— Зачем вы полетели-то дальше?

— Кто откажется от поездки во Флориду? Но еще тогда было не до конца понятно, насколько все серьезно. Рентген сделали, но на МРТ не поехали.

— Если бы это случилось в КХЛ, то вас бы повезли.

— И что, ради меня весь самолет бы стоял, ждал, когда бы я приехал из больницы? Мы просто решили посмотреть, как я себя буду чувствовать утром. Но, проснувшись, на следующий день я все сразу понял.

— А что было?

— Я не мог встать на ногу, была пульсирующая боль. Я прекрасно знаю свое тело, так что мне и дополнительных обследований было не надо. Но все равно позвонил врачам, и мы поехали на МРТ, чтобы во всем убедиться. (Алексей Шевченко)

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