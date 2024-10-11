Сергачев забросил свою первую шайбу в сезоне НХЛ

«Юта» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 14-й минуте второго периода российский защитник Михаил Сергачев забросил шайбу и сделал счет 2:1.

Теперь у 26-летнего россиянина 2 (1+1) очка в этом сезоне НХЛ.