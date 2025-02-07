Российский защитник «Коламбуса» Проворов забил в третьем матче подряд

«Коламбус» перед вторым перерывом сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». После двух периодов счет — 2:2.

На 40-й минуте шайбу забросил российский защитник Иван Проворов. 28-летний россиянин забил в третьей игре полряд.

Всего у Проворова в этом сезоне 25 (6+19) очков в 55 играх.