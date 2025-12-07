Проворов после поражения от «Флориды»: «Мы сражались изо всех сил и, думаю, заслужили большего»

Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов прокомментировал поражение от «Флориды» (6:7 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы сражались изо всех сил и, думаю, заслужили большего. Пара неудачных отскоков, плюс нас почему-то часто наказывали удалениями. Каждый раз, когда проигрываешь, жалеешь, что не выиграл», — цитирует 28-летнего защитника пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2025/26 Проворов в 28 матчах набрал 11 (4+7) очков. В матче с «Флоридой» у него две результативные передачи.