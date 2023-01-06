Российский защитник «Филадельфии» Проворов забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Филадельфия» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». В середине второго периода счет стал 4:2.

На 12-й минуте второе периода голом отметился российский защитник Иван Проворов. Для него эта шайба стала второй в сезоне.