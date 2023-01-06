Российский защитник «Филадельфии» Проворов забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ
«Филадельфия» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». В середине второго периода счет стал 4:2.
На 12-й минуте второе периода голом отметился российский защитник Иван Проворов. Для него эта шайба стала второй в сезоне.
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Каролина – Нэшвилл
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|03:00
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Коламбус – Вашингтон
|- : -
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|03:00
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Монреаль – Рейнджерс
|- : -
|6.01
|03:00
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Нью-Джерси – Сент-Луис
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Торонто – Сиэтл
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Филадельфия – Аризона
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