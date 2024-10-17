Минтюков забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Анахайм» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

В конце второго периода отличился российский защитник Павел Минтюков и сделал счет 3:2 в пользу «Дакс».

Для 20-летнего россиянина это первый гол в этом сезоне НХЛ. В прошлом регулярном чемпионате у него было 4 заброшенные шайбы.