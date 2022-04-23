Российский вратарь «Вашингтона» Самсонов подарил свою клюшку юному болельщику

Необычный момент произошел перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» — «Вашингтон».

Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов после предматчевой раскатки подарил свою клюшку юному болельщику. Перед тем как отправиться в раздевалку россиянин протянул клюшку фанату, стоявшему около коридора для игроков.

Молодой болельщик «Кэпс» был шокирован таким жестом Самсонова. Позже пресс-служба клуба опубликовал его фотографию с отцом.