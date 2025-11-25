Василевский после победы над «Филадельфией»: «Нам нужно сохранять стабильность. Без излишней эйфории и без лишних переживаний»

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Филадельфией» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он отразил все 20 бросков в створ и был признан первой звездой игры.

«В последних нескольких играх мы здорово играем в защите. Конечно, наши защитники в основном из «Сиракьюз» (фарм-клуб «Тампы» в АХЛ. — Прим. «СЭ»), но, как вы видите, они хорошие игроки, и если мы выполняем игровой план, то все в порядке. Естественно, приятно, но в то же время у нас насыщенный игровой график. Нам нужно сохранять стабильность. Без излишней эйфории и без лишних переживаний», — цитирует 31-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

Василевский в сезоне-2025/26 в 15 матчах пропустил 37 голов, его средний коэффициент надежности составляет 2,51, а процент отраженных бросков — 90,51.