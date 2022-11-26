Василевский одержал 135 побед в 200 домашних матчах за «Тампу». Это второй показатель в истории НХЛ

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сегодня, 26 ноября, одержал с командой победу над «Сент-Луисом» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для него эта игра была 200-й домашней за «Лайтнинг» в североамериканской лиге. В них он одержал 135 побед. Это второй показатель в истории НХЛ.

Только Жак Плант в своих первых 200 домашних матчах за «Монреаль» одержал больше побед, чем Василевский — 138. На третьем месте — Патрик Руа (134).