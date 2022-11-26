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Сегодня, 07:55

Василевский одержал 135 побед в 200 домашних матчах за «Тампу». Это второй показатель в истории НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Василевский.
Фото Global Look Press

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сегодня, 26 ноября, одержал с командой победу над «Сент-Луисом» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для него эта игра была 200-й домашней за «Лайтнинг» в североамериканской лиге. В них он одержал 135 побед. Это второй показатель в истории НХЛ.

Только Жак Плант в своих первых 200 домашних матчах за «Монреаль» одержал больше побед, чем Василевский — 138. На третьем месте — Патрик Руа (134).

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Даллас – Виннипег
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