Шестеркин после победы над «Питтсбургом»: «Было приятно наконец-то взять два очка. Мы отлично поработали»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Питтсбургом» (3:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Было приятно наконец-то взять два очка. Мы отлично поработали. Начало выдалось не лучшим, но со второго периода и до конца игры мы действовали довольно хорошо», — цитирует 30-летнего хоккеиста сайт НХЛ.

«Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений подряд. Они занимают последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции (53 очка после 59 игр).

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