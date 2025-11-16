Шестеркин — о матче с «Коламбусом»: «Получился хороший матч, две сильные команды сошлись лицом к лицу»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Коламбусом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

29-летний россиянин отразил 25 бросков в створ.

«Получился хороший матч, две сильные команды сошлись лицом к лицу. Мы, я считаю, хорошо сработались, игра шла на равных. Между нами есть конкуренция — мы часто встречались с ними в последнее время», — цитирует Шестеркина пресс-служба НХЛ.

По итогам игры вратаря признали первой звездой.