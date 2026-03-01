Шестеркин одержал 12-ю победу над «Питтсбургом»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин помог своей команде выиграть у «Питтсбурга» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 30-летний россиянин одержал 12-ю победу в карьере над «Пингвинз» — это его лучший показатель против одной команды. На счету вратаря также 11 побед над «Баффало» и «Нью-Джерси».

Шестеркин в сезоне-2025/26 в 36 матчах пропустил 87 голов, в одном матче сыграл на ноль. Его коэффициент надежности составляет 2,45, а процент отраженных бросков — 91,26.

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