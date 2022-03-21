Российский вратарь «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

В матче против «Каролины» (2:0) Георгиев впервые в текущем сезоне оформил «сухарь». Он отразил 44 броска по воротам.

Второй звездой дня признан форвард «Виннипега» Кайл Коннор, забивший гол и сделавший три результативные передачи в матче против «Чикаго» (6:4). Третьей звездой стал форвард «Филадельфии» Кевин Хейз, забивший две шайбы в матче против «Айлендерс» (2:1).