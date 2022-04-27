Российский вратарь попытался забить другому россиянину в матче НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:4) бросил по воротам соотечественника.

Голкипер Петр Кочетков без проблем накрыл шайбу ловушкой.

26-летний Шестеркин в арошедшей встрече отразил 32 из 36 бросков по своим воротам. 22-летний Кочетков отразил 31 из 34 бросков.

Напомним, что Кочетков лишь недавно дебютировал в НХЛ. Он успел провести 3 матча. В среднем за игру он пропускает 2,45 шайбы, а коэффициент надежности составляет 90,16 процента.