Мурашов — о своем дебюте в НХЛ: «Этот вечер для меня особенный»

Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов прокомментировал свой дебютный матч в НХЛ, в котором его команда уступила «Лос-Анджелесу» (2:3).

«Очевидно, это не тот результат, которого хотел я и которого хотела команда. Да, этот вечер для меня особенный, но в конечном счете я хочу только одного — чтобы наша команда заработала два очка. Это хороший урок. Мы сделаем выводы и станем сильнее», — цитирует 21-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

В игре с «Кингз» Мурашов отразил 24 броска в створ из 27.