Мурашов после победы над «Нэшвиллом»: «Я прекрасно себя чувствую. Парни показали великолепную игру»

Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов прокомментировал победу над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

«Вообще-то, я прекрасно себя чувствую. Парни показали великолепную игру. Невероятный старт. Огромная работа была проделана в меньшинстве во втором периоде, и третий период был очень уверенным. В общем, это очень хороший ответ команды после первой игры (завершилась со счетом 2:1 (ОТ) в пользу «Нэшвилла»)», — цитирует 21-летнего вратаря пресс-служба НХЛ.

Мурашова признали первой звездой матча — он отразил все 22 броска в створ.

В сезоне-2025/26 вратарь в 2 матчах пропустил 3 гола.