Кочетков засмущался после оваций болельщиков «Каролины»

«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков стал первой звездой матча. Россиянин отразил 37 из 38 бросков.

После игры голкипер давал интервью вместе с защитником Джейккобом Слэвином на глазах у фанатов, которые начали скандировать его имя. Это заставило Кочеткова засмущаться.

«[Поддержка фанатов] сегодня очень хорошая. Как и в каждой домашней игре. Незабываемо. Спасибо», — сказал Кочетков.

В этом сезоне вратарь повторил рекорд «Каролины» по серии матчей с набранными очками.