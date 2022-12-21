Кочетков повторил рекорд «Каролины» по количеству матчей с набранными очками

«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков провел 10-й матч (8-0-2) подряд с набранными очками. Таким образом, россиянин повторил рекорд клуба среди вратарей.

Кочетков делит первое место с Кэмом Уордом, который показывал такой результат трижды — в сезоне-2008/09 (9-0-1), 2015/16 (6-0-4) и 2017/18 (8-0-2).

«Каролина» набрала 46 очков и идет на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции.