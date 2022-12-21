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Сегодня, 06:40

Кочетков повторил рекорд «Каролины» по количеству матчей с набранными очками

Руслан Минаев
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Петр Кочетков.
Фото USA Today Sports

«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков провел 10-й матч (8-0-2) подряд с набранными очками. Таким образом, россиянин повторил рекорд клуба среди вратарей.

Кочетков делит первое место с Кэмом Уордом, который показывал такой результат трижды — в сезоне-2008/09 (9-0-1), 2015/16 (6-0-4) и 2017/18 (8-0-2).

«Каролина» набрала 46 очков и идет на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Кэм Уорд
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Петр Кочетков
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 32 20 12 46
2 Нью-Джерси 32 21 11 44
3 Питтсбург 32 19 13 42
4 Рейнджерс 34 18 16 41
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 33 11 22 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 33 20 13 46
3 Тампа-Бэй 31 20 11 41
4 Баффало 32 16 16 34
5 Флорида 33 15 18 34
6 Детройт 31 13 18 33
7 Монреаль 32 15 17 32
8 Оттава 32 14 18 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 32 21 11 43
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 32 16 16 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 30 17 13 37
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 32 14 18 34
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 33 10 23 26
8 Анахайм 32 9 23 21
Результаты / календарь
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23.12
24.12
28.12
29.12
21.12 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 4 : 1
21.12 03:00
Питтсбург – Рейнджерс
3 : 2
21.12 03:00
Торонто – Тампа-Бэй
 4 : 1
21.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 3
21.12 04:00
Виннипег – Оттава
 5 : 1
21.12 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
21.12 06:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 - : -
21.12 06:30
Сан-Хосе – Калгари
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 33 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 33 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 1.96
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