Российский вратарь Мурашов рассказал о своей адаптации в США

Российский голкипер Сергей Мурашов, выступающий за фарм-клуб «Питтсбурга», ответил на вопрос о своей адаптации в США.

«Я бы не говорил, что разобрался или нет. Особо не задумываюсь. Просто хочется выиграть следующий матч и сделать свое дело на максимуме. Понадобилось время, чтобы адаптироваться, здесь немножко другой стиль игры. Но если я выполняю все задачи, то и игра складывается как надо», — цитирует Мурашова «ВсеПроСпорт».

Мурашов летом 2024 года подписал контракт новичка с «Питтсбургом». В текущем сезоне он провел 5 матчей за «Уилкс-Берри» в АХЛ.