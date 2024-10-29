Российский вратарь «Колорадо» Георгиев сделал результативную передачу в матче с «Чикаго»

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

Голкипер принял участие в голе Нэйтана Маккиннона на последней минуте первого периода встречи. Георгиев начал атаку, отдав пас Кэйлу Макару, который затем поделился шайбой с Маккинноном, нанесшим точный бросок.

Георгиев сделал восьмую результативную передачу за карьеру в НХЛ.