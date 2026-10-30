Кочетков стал 6-м действующим вратарем в НХЛ по скорости набора 80 побед
Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков вместе со своей командой победил «Коламбус» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Как сообщает пресс-служба лиги, 27-летний рсосиянин (134 матча) стал 6-м по скорости действующим вратарем, достигшим 80 побед в регулярных чемпионатах в карьере. Он уступил Игорю Шестеркину (129 матчей), Логану Томпсону (133 матча), Джереми Суэйману (133 матча), Тристану Джерри (133 матча) и Фредерику Андерсену (133 матча).
Кроме того, Кочетков стал третьим вратарем в истории франшизы «Харрикейнз», одержавшим 9 или более побед за 1 календарный месяц. Другие — Кэм Уорд (10 в марте 2009 года; 9 в январе 2010 года и марте 2008 года) и Антон Худобин (10 в январе 2014 года).
В сезоне-2026/27 Кочетков в 9 матчах 1 раз сыграл на ноль, его средний коэффициент надежности составляет 1,66, а процент отраженных бросков — 91,85.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|15
|11
|4
|24
|2
|Нью-Джерси
|14
|9
|5
|18
|3
|Вашингтон
|12
|8
|4
|16
|4
|Айлендерс
|14
|7
|7
|16
|5
|Рейнджерс
|14
|7
|7
|15
|6
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|7
|Коламбус
|12
|5
|7
|10
|8
|Филадельфия
|15
|3
|12
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|10
|5
|21
|2
|Монреаль
|14
|9
|5
|20
|3
|Оттава
|15
|9
|6
|19
|4
|Тампа-Бэй
|13
|8
|5
|18
|5
|Флорида
|14
|8
|6
|18
|6
|Торонто
|16
|8
|8
|18
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|17
|8
|Детройт
|14
|6
|8
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|15
|9
|6
|21
|2
|Юта
|14
|9
|5
|18
|3
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|4
|Колорадо
|13
|7
|6
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|15
|6
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|15
|7
|Виннипег
|14
|4
|10
|11
|8
|Чикаго
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|14
|10
|4
|22
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|19
|3
|Сиэтл
|14
|8
|6
|17
|4
|Сан-Хосе
|15
|7
|8
|15
|5
|Калгари
|13
|6
|7
|12
|6
|Анахайм
|13
|5
|8
|11
|7
|Лос-Анджелес
|13
|4
|9
|10
|8
|Ванкувер
|16
|3
|13
|7
|1.11
|02:00
|Монреаль – Питтсбург
|5 : 4
|1.11
|02:00
|Ванкувер – Торонто
|2 : 4
|1.11
|03:00
|Даллас – Коламбус
|3 : 1
|1.11
|05:00
|Колорадо – Калгари
|- : -
|1.11
|21:00
|Каролина – Виннипег
|- : -
|1.11
|23:30
|Вашингтон – Миннесота
|- : -