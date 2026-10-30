Кочетков стал 6-м действующим вратарем в НХЛ по скорости набора 80 побед

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков вместе со своей командой победил «Коламбус» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, 27-летний рсосиянин (134 матча) стал 6-м по скорости действующим вратарем, достигшим 80 побед в регулярных чемпионатах в карьере. Он уступил Игорю Шестеркину (129 матчей), Логану Томпсону (133 матча), Джереми Суэйману (133 матча), Тристану Джерри (133 матча) и Фредерику Андерсену (133 матча).

Кроме того, Кочетков стал третьим вратарем в истории франшизы «Харрикейнз», одержавшим 9 или более побед за 1 календарный месяц. Другие — Кэм Уорд (10 в марте 2009 года; 9 в январе 2010 года и марте 2008 года) и Антон Худобин (10 в январе 2014 года).

В сезоне-2026/27 Кочетков в 9 матчах 1 раз сыграл на ноль, его средний коэффициент надежности составляет 1,66, а процент отраженных бросков — 91,85.

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