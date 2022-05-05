Российский вратарь «Каролины» Кочетков дебютировал в Кубке Стэнли

«Каролина» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ играет с «Бостоном». После первого периода счет 2:0 в пользу «Харрикейнз».

На 8-й минуте встрче «Каролине» пришлось заменить голкипера Антти Раанта после столкновения с соперником. На льду появился россиянин Петр Кочетков. Для него это дебютная игра в плей-офф.

Antti Raanta heads off the ice after this collision with David Pastrnak.



Pyotr Kochetkov in for Carolina. pic.twitter.com/lUsxpooasn — Conor Ryan (@ConorRyan 93 ) May 4, 2022

В этом сезоне 22-летний россиянин провел 3 матча в реглуярном чемпионате, пропустив 6 шайб при 90,2 процента отраженных бросков.

В первом матче «Каролина» выиграла со счетом 5:1. Счет в серии — 1-0.