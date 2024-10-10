Шестеркин повторил редкое достижение «Рейнджерс» 67-летней давности

«Рейнджерс» на выезде разгромили «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. Российский вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил все 29 бросков.

Клуб из Нью-Йорка впервые за 67 лет провел сухой матч в стартовой игре сезона. Последний раз такой результат был установлен 12 октября 1956 года, когда в воротах «Рейнджерс» в матче с «Чикаго» стоял Гамп Уорсли.

В истории «Рейнджерс» Шестеркин стал пятым вратарем, который провел сухой матч на старте сезона. Помимо Уорсли такой результат показали Джон Росс Роач (1928 и 1930 годы), Дэйв Керр (1937) и Хал Уинклер (1926).