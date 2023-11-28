Георгиев стал второй звездой матча «Колорадо» — «Тампа»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев признан второй звездой матча с «Тампой» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин отразил 39 бросков из 40.

Первой звездой встречи стал форвард хозяев Райан Джохансен — автор дубля. Третьей звездой матчи признан защитник «Колорадо» Кейл Макар, на счету которого гол и результативная передача.

После этого матча «Колорадо» с 30 очками занимает второе место в Западной конференции, «Тампа» с 25 очками — на пятой строчке «Востока».