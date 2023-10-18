Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин стал второй звездой дня в НХЛ
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой дня в НХЛ.
28-летний россиянин отразил 14 бросков в матче против «Аризоны» (1:0), который прошел 18 октября.
Первой звездой стал вратарь «Филадельфии» Картер Харт, на счету которого 25 отраженных ударов в игре с «Ванкувером» (2:0).
Третья звезда дня — нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, отметившийся 2 голами и 2 результативными передачами в матче с «Нэшвиллом» (6:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|2
|Айлендерс
|2
|2
|0
|4
|3
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Филадельфия
|3
|2
|1
|4
|6
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|7
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|6
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|3
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|3
|3
|0
|6
|2
|Миннесота
|3
|2
|1
|4
|3
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|4
|Даллас
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|6
|Виннипег
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Нэшвилл
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|4
|4
|0
|8
|2
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|3
|4
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|1
|8
|Сиэтл
|4
|0
|4
|1
Результаты / календарь
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23.10
|18.10
|02:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|2 : 0
|18.10
|02:00
|
Баффало – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|2 : 5
|18.10
|02:30
|
Айлендерс – Аризона
|1 : 0
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|1 : 6
|18.10
|03:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|1 : 5
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|1 : 4
|18.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Каролина
|3 : 6
|18.10
|05:30
|
Вегас – Даллас
|3 : 2 Б
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|7
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|3
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|4
|4
|
|
Брэндон Хагель
Тампа-Бэй
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Джой Даккорд
Сиэтл
|1
|0.92
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|2
|1.00
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