Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин стал второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой дня в НХЛ.

28-летний россиянин отразил 14 бросков в матче против «Аризоны» (1:0), который прошел 18 октября.

Первой звездой стал вратарь «Филадельфии» Картер Харт, на счету которого 25 отраженных ударов в игре с «Ванкувером» (2:0).

Третья звезда дня — нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, отметившийся 2 голами и 2 результативными передачами в матче с «Нэшвиллом» (6:1).