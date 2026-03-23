Сорокин после победы над «Коламбусом»: «Я старался играть просто, и ребята очень хорошо играли позади меня»

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал победу над «Коламбусом» (1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Он отразил все 26 бросков в створ.

«После вчерашней игры было важно продолжать делать то, что я делаю весь сезон. Я не мог сделать ничего более важного. Я старался играть просто, и ребята очень хорошо играли позади меня. Сегодня был большой матч, и мы выступили очень достойно», — цитирует 30-летнего россиянина сайт НХЛ.

22 марта «Айлендерс» проиграли «Монреалю» со счетом 3:7. Сорокин в той игре отразил 26 бросков в створ из 32.

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