Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин эффектно спас команду от гола в матче с «Рейнджерс»

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отметился эффектным сэйвом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Он не позволил сопернику открыть счет за 5 минут 40 секунд до конца первого периода. Сорокин сначала ногами остановил шайбу, а затем лег перед ней, помешав сопернику забить, который несколько раз попал клюшкой по вратарю.

Поведение форварда «Рейнджерс» вызвало недовольство у защитников, поэтому на льду началась небольшая потасовка.