Российский вратарь Аскаров обменян в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла»

«Нэшвилл» сообщил об обмене российского вратаря Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе».

Также «Шаркс» в рамках обмена получили нападающего Нолана Берка и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года.

В прошедшем сезоне 22-летний голкипер провел 2 матча в НХЛ, отразив 94,29% бросков по своим воротам. Также на его счету 43 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 5 матчей в плей-офф.

В 2020 году «Нэшвилл» выбрал Аскарова под 11-м номером первого раунда драфта НХЛ.