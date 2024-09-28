Тарасенко забросил первую шайбу за «Детройт»

«Детройт» удвоил преимущество в предсезонном матче НХЛ против «Чикаго» — 2:0.

На 13-й минуте второго периода «Ред Уингз» реализовали большинство. Шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него это первый гол в составе «Детройта».

В начале июля «Детройт» подписал с 32-летним россиянином, который стал неограниченно свободным агентом, двухлетний контракт с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год.