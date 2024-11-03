Дорофеев набрал 10-е очок в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

На 16-й минуте второго периода россиянин сделал счет 1:2. Для 24-летнего россиянина это 7-й гол в сезоне. Также на его счету 3 голевые передачи.